Tržby Škody Auto za rok 2020 klesly o téměř 14 procent

Nejvyšší meziroční propad mezi modely zaznamenala Fabia , jejíž dodávky klesly o 39 % na 105 500 vozů. Je však nutno poznamenat, že do toho silně zasáhl končící výrobní cyklus – letos se představí nová generace. Vzrostly naopak dodávky modelů Scala a Kamiq , a to o 61,7 % na 63 200 vozů, respektive o 99 % na 128 500 vozů, ovšem u těch je zase třeba říci, že se představily v roce 2019, a tedy jejich výroba neběžela celý onen rok.

Celkem 380 milionů eur (10 miliard korun) investovala Škoda do svých českých závodů, například do rozvoje výroby, ale také do výroby baterií pro nové elektromobily. V Kvasinách společnost investovala mimo jiné do automatizace výroby, v Mladé Boleslavi především do elektromobility, a to i v souvislosti s příchodem nového plně elektrického SUV Enyaq iV.