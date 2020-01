Toyota Supra dostala čtyřválec, řidičským nadšencům nabídne dvě důležité výhody

Toyota Supra dostane ve slabší variantě čtyřválcový benzínový motor s turbodmychadlem a zdvihovým objemem 2,0 litru, který produkuje 258 koňských sil a točivý moment 400 N.m. To je samozřejmě méně, než nabídne třílitrový šestiválec (345 koní a 500 N.m), ale pořád je to dost na to, aby byla s autem pořádná zábava. Slabší Supra vystřelí z nuly na 100 km/h za čas lehce nad 5 sekund a pokračuje až k elektronickému omezovači na 250 km/h.