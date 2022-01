Toyota plánuje repasovat celá auta pro další zákazníky

Britskému webu Autocar to odhalil Agustín Martín, prezident divize. „Všichni známe typické dvou- až tříleté cykly, které jsou zejména v Británii velmi populární, ale musíme jít za tento cyklus a ptát se, co se stane v druhém a v třetím cyklu,“ nechal se slyšet.

Toyota tedy chce po prvním cyklu používání, kterým bude zejména operativní leasing, vozidlo vzít zpět do fabriky a repasovat je „podle nejpřísnějších standardů“, aby druhý uživatel vozu ho dostal tak nové, jak to jen jde. Stejný proces má nastat po druhém cyklu užívání a po tom třetím chce automobilka vůz co nejefektivněji zrecyklovat. Proces recyklace zatím není hotový, ale jeho cílem má být umenšení odpadu a snížení dopadu výroby nového auta na životní prostředí.