Toyota má uvést supru s manuální převodovkou

Japonská publikace Car Sensor s odvoláním na zdroje uvnitř automobilky uvedla, že Supra GR totiž skutečně nakonec získá možnost osazení šestistupňovou manuální převodovkou, a to přibližně v první polovině roku 2022. Stalo by se tak po přibližně třech letech na trhu.

Dobrou zprávou pro potencionální zájemce by měla být i informace, že manuální převodovka bude k dispozici nejen se čtyřválcem jako příbuzné BMW Z4, ale také se silnějším šestiválcem.

Car Sensor se v další části článku věnuje i informacím, které hovoří o příchodu nejvýkonnější verze sportovního auta. Ta by měla na trh údajně dorazit v roce 2023, a to v omezené sérii se silnějším třílitrovým šestiválcem, který v současné době využívá BMW M3 a M4. I zde by pak měla být možnost využít rovněž šestistupňový manuál.