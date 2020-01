Toyota chystá malé SUV založené na Yarisu, dorazit by mělo ještě letos

Nová Toyota by měla podle posledních zpráv stát na platformě GA-B a stala by se tak po Yarisu druhým vozem značky s tímto flexibilním základem. Auto by mělo měřit okolo 4 metrů a být o něco větší a širší než Yaris. Platforma je navíc velmi variabilní, co se zavěšení týče, takže není vyloučené, že Toyota bude nabízet crossover i s možností pohonu všech čtyř kol.