Test Lexusu UX 250h: Excentrik s klidnou duší

S délkou karoserie 4495 milimetrů spadá do průměru své třídy, která láká kombinací kompaktních rozměrů zvenčí a interiéru použitelného i pro občasné rodinné kratochvíle. Jen v případě UX je řeč o větších kompromisech, co se vnitřní prostornosti týče. V roli druhého rodinného auta to může skřípat už u mělkého zavazadelníku s pouhými 320 litry, vzadu je to spíše pro děti.