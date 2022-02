Test letních pneumatik ADAC 2022: Překvapení z dálného východu

Jako každé jaro, i letos většina českých motoristů přezouvá ze zimních pneumatik na letní. Sice to není zákonem nařízeno, jako použití zimních pneumatik za určitých specifických okolností od 1. listopadu, ovšem právě tato povinnost 31. března končí.

Z tohoto důvodu řada lidí v létě „dojíždí“ zimní pneumatiky, které už nemají hloubku dezénu nejméně 4 mm v hlavních drážkách, a tedy by pro příští zimu nesplnily zákonná kritéria pro zimní pneumatiku.

To však nelze doporučit – zimní pneumatiky nejsou vhodné pro použití při teplotách okolo 10 °C a vyšších. Ve srovnání s letními jsou hlučnější, mají delší brzdnou dráhu, horší přilnavost v zatáčkách, více se opotřebovávají a také zbytečně zvyšují spotřebu paliva.

Co znamenají nápisy na pneumatikách? Zjistíte z nich mnohé AutoMoto

Autoklub za nejdůležitější považuje výkonnost pneumatiky na mokru (dělá 40 % výsledné známky), na suchu (20 %) a opotřebení (20 %). Méně důležité kategorie jsou hlučnost a spotřeba paliva (po 10 %). Hodnotí kromě známky také slovně, a to v pěti kategoriích: velmi dobrý (známka 0,6-1,5), dobrý (1,6-2,5), uspokojivý (2,6-3,5), dostatečný (3,6-4,5) a nedostatečný (horší než 4,6).

Výsledky testu pneumatik pro malá auta mají poměrně očekávatelné soutěžící na prvních pěti příčkách – jsou to značky Goodyear, Bridgestone, Michelin, Pirelli a Dunlop. Všechny si vysloužily známku „dobrý“. Autoklub jejich výkony popisuje jako obzvláště vyrovnané na suchu i mokru a také co do opotřebení.