Test BMW X6 M50i: Působivý navzdory své nesmyslnosti

V roce 2008 přišlo BMW s první X6 a svým konkurentům se ze srdce vysmálo. Poprvé totiž ve vší nahotě ukázalo, že zdaleka ne všichni majitelé velkých SUV ve skutečnosti potřebují reálné schopnosti mimo silnice nebo snad velký zavazadelník či prostor pro zadní cestující. V segmentu SUV-kupé jde o styl, který konkurence musela dohnat až zpětně.

Nová X6 přichází v již třetí generaci krátce po premiéře aktuální X5, ze které tradičně vychází. Zároveň konečně vychází z nové vlny bavorských modelů, nejen co se modulární platformy CLAR týče.

Předchozí generací jsem se totiž svezl v posledních měsících její kariéry, kdy už se například před aktuální pětkovou řadou musela se svým vnímaným stářím až stydět, zejména v interiéru. Novinka však ve všem v podstatě i tu pětkovou řadu přeskočila a nyní nabízí svět BMW s novým designovým jazykem či infotainmentem takový, jaký ho znají třeba čerství majitelé nové řady 3.

Svítí už i ledvinky

Čím šokovat, když už jsme si všichni na vysoké hrbáče zvykli a mediální prostor je zaplněn čím dál většími ledvinkami na nových BMW? V Mnichově vsadili na osvícenou chloubu svých vozů. Premiéru tento příplatkový prvek slaví právě u X6, objednat lze ale třeba i u řady 5.

Lamely v masce jsou podsvíceny LED páskami na krajích. Foto: Milan Lažanský, Novinky

Naštěstí je vše vyřešeno vcelku vkusně a lamely jsou spíše osvícené ze strany, než že by svítily. Prvek lze i deaktivovat, ale ve skutečnosti se vám to pravděpodobně zvráceným způsobem začne líbit. A auto začnete odemykat s odstupem, abyste viděli to divadlo - ledvinky se rozsvítí, u dveří se objeví světelný koberec... Divadlo možná skoro na hraně vkusu, ale dle mého precizně a luxusně provedené.

Nová X6 si ale zaslouží i celkový pohled na design. I když se nezbavila obézní zádě a až komického pohled zezadu, ale to všechno k tomu patří. Novince nelze upřít, že jí to ve třetím vydání sluší zdaleka nejvíc.

BMW X6 M50i Foto: Milan Lažanský, Novinky

Také pořádně narostla. Mezigeneračně je delší o 26 milimetrů (4935 mm), širší o 15 mm (2004 mm) a rozvor náprav narostl o 42 mm (2975 mm). Naopak nižší je o 6 mm (1696 mm). Ve srovnání s X5 je o 13 mm delší a o 49 mm nižší, šířka je stejná. Právě šířky si při řízení okamžitě všimnete, jakkoli dokáže auto své rozměry maskovat, na okresku auto skládáte s rozvahou.

Uvnitř konečně opravdu luxusní

Z toho, jak BMW v posledních letech zapracovalo na propracovanosti svých interiérů, těží i nová X6. Poprvé mohu říci, že se vší tou pompou a nemalou cenovkou dostáváte také zcela odpovídající interiér po stránce kvality provedení, celkové architektury a detailů včetně ovládacích prvků.

Třešničkou na středovém tunelu je pak křišťálový volič převodovky. Infotainment je špičkový po všech částech až na hlasové ovládání, které nepodporuje češtinu.

BMW X6 M50i Foto: Milan Lažanský, Novinky

Vnitřní prostor se o poznání zlepšil, zejména pro zadní pasažéry. Nicméně stále nemůžete říci, že v tak obrovském autě bylo místo využito tak, jak bychom si představovali.

Království za osmiválec

Testovaný vůz do redakční garáže dorazil v osmiválcové variantě od M Performance. Pod označením M50i se skrývá politicky nekorektní 4,4litrový vidlicový osmiválec se dvěma turbodmychadly mezi válci.

Má 390 kW, tedy 530 koní a 730 newtonmetrů maximálního točivého momentu. Ještě důležitější je fakt, že tato obří hodnota je k dispozici v širokém pásmu od 1800 do 4600 ot./min. Díky tomu se při běžné jízdě jen válí v nízkých otáčkách, což podporuje i vynikající osmistupňová samočinná převodovka.

K padesátce se nově připojilo i písmeno M, protože těch není nikdy dost... Foto: Milan Lažanský, Novinky

Motor je umístěn za osou přední nápravy, což pomáhá v boji s nedotáčivosti, ale také utlačuje interiér. Foto: Milan Lažanský, Novinky

Nejvíc vás bude bavit motor sesbírat z nízkých otáček, tehdy se dostaví jemné brumlání a příjemný zátah bez zbytečného řazení. Při plné akceleraci se pak agregát vesele točí do šesti tisíc otáček a poskytne vozu skvělou dynamiku. Ve sportovním režimu si výfuk i odfrkne a zabublá, celkově je ale projev jednotky a výfukového ústrojí spíše umírněný, přesto slyšíte, co je to za svalovce.

Zvuk BMW X6 ve verzi M50i Video: Milan Lažanský, Novinky

Motor je klenotem, o který v budoucím emisním honu fanoušci aut přijdou jen velmi neradi. Co ale na poskytnutou dynamiku říká podvozek? Je na ni připraven mnohem lépe než předchůdce, alespoň u zkoušeného kusu.

Výběrem motoru to jen začíná

X6 přichází s několika úrovněmi odpružení. U výchozích motorů 40i a 30d je standardem podvozek s ocelovými pružinami a aktivními tlumiči. Dalším stupněm je sportovní naladění, které je standardem verzí M50i a M50d. Dále je tu komfortní volba vzduchového odpružení na obou nápravách.

Pokud chcete více mimo silnice, s paketem off-road dostanete zadní diferenciál s elektronicky řízenou svorností v rozmezí od 0 do 100 procent. My tu máme podvozek nazvaný Professional. V něm se skrývá rovněž aktivní zadní diferenciál spolu s ocelovými pružinami, aktivními tlumiči, adaptivními stabilizátory a řízení zadních kol.

Zdají se vám kola tak akorát? Na masu karoserie byly v tomto případě potřeba 21palcové disky. Foto: Milan Lažanský, Novinky

Právě kombinace aktivních stabilizátorů, vyspělé elektroniky a řízení zadních kol udělala kouzla už u Porsche Cayenne. Kouzlí i tady, i když Porsche mi přišlo ještě přímočařejší. U X6 hmotnost vnímáte, avšak rovněž si s touto generací dovolíte na okresce mnohem více než u minulých vydání.

Natáčení zadních kol oceníte nejen při manévrování v podzemních garážích, ale hlavně při rychlé jízdě, kterou by si auto mělo obhájit znáčky oddělení M. Podařilo se odstranit velkou část z těžkopádnosti na limitu, kterou měl předchůdce. Za chvíli si s tímto hromotlukem pohazujete jako s hatchbackem, i když fakt, že jste přitom trošku jako na stoličce, nikdy nesmažete.

Osobně bych se ale přimlouval za plavnější naladění odpružení v komfortním režimu. Mám ale podezření, že v Mnichově dali X6 tvrdší naladění už jen proto, že si to cílová skupina žádá, chce cítit, že si pořídila něco jako sportovní vůz. Fakt, že tuhé odpružení nerovná se automaticky ideální sportovní naladění pro silnice, bývá nevyslyšen, stejně jako že se k podobným účelům nehodí ani SUV.

Závěr

Pochvalou pro BMW je fakt, že záležitosti, na které si u testovaného kousku mohu stěžovat, úzce souvisí s tím, že takový vůz zákazníci prostě chtějí. Mezigeneračně je novinka lepší ve všem, je hezčí zvenku, hodnotnější a prostornější uvnitř, jezdí o třídu obratněji.

Jenže stejně zůstává módním doplňkem, u kterého sice osobně nic na pohled lákavého nevidím, ale krása je v očích pozorovatele. Do role takové rozmařilosti ho pasují klidně i kolegové ze stejné stáje.

Nikdo by mě nepřesvědčil o tom, že je X6 v čemkoli lepší než pětkové kombi ve verzi M550i xDrive. A pokud jde o výlety do přírody, nová X5 má rovněž vzduchové odpružení a asistenty pro jízdu v terénu, jen nabídne víc místa pro posádku a zavazadla. A v neposlední řadě je to hezčí kus auta.

BMW X6 M50i xDrive

Motor:

4395 ccm, zážehový dvakrát přeplňovaný osmiválec Max. výkon:

390 kW (530 k) při 5500 – 6000 ot./min Max. točivý moment:

750 Nm při 1800 – 4600 ot./min

Převodovka:

osmistupňová samočinná 0–100 km/h:

4,3 s

Nejvyšší rychlost:

250 km/h (el. omezeno) Průměrná spotřeba v kombinovaném režimu:

10,4 - 10,7 l/100 km

Pohotovostní hmotnost:

2310 kg

Délka x šířka x výška:

4 935 × 2 004 × 1 696 mm

Základní objem zavazadelníku:

580 l

Poháněná náprava:

obě

Základní cena modelu:

1 999 400 Kč (xDrive30d)

Základní cena motorizace:

2 610 400 Kč Cena testovaného vozu:

3 277 616 Kč



