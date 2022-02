Těsný souboj největších evropských automobilek. Volkswagen se loni udržel před Stellantisem

Od začátku loňského roku máme v Evropě druhého gigantického hráče co do automobilových koncernů – skupinu Stellantis, která vznikla ze spojení automobilek FCA a PSA. Podobně jako koncern Volkswagen sdružuje značky, které jsou na evropských trzích extrémně oblíbené. A to znamená, že měla šanci získat korunu evropských prodejů.

Ovšem těsně se to nepovedlo. Za loňský rok v Evropě prodala 3 081 590 vozidel, což je jen o nějakých 77 tisíc méně než koncern Volkswagen. Ten zaznamenal 3 158 559 prodaných vozidel. V obou případech hovoříme o prodejích ve 27 státech EU plus Spojené království, Norsko, Švýcarsko a Island.

Není to poprvé, co VW Group těsně překonala Stellantis. V roce 2020 sice Stellantis ještě formálně neexistoval, ale po součtu prodejů jeho dnešních značek jsme na čísle 3 058 064 vs. 3 256 865 prodaných aut Volkswagenu. V roce 2019 to ale bylo jinak - tehdy značky, které dnes patří Stellantisu, prodaly 4 174 868 vozů, zatímco koncern VW v Evropě skončil na 4 119 887 vozech, píše web Automotive News.