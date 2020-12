Tesla nevylučuje spojení s jinou automobilkou, říká Elon Musk

Americký výrobce elektromobilů Tesla nevylučuje spojení s jinou automobilkou. Řekl to šéf společnosti Elon Musk, když v úterý přebíral ocenění od mediální skupiny Axel Springer Media. Tesla by podle Muska byla ochotna jednat s konkurentem, který by spojení považoval za „dobrý nápad”, uvedla agentura DPA.