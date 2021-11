Tesla má spustit výrobu v automobilce u Berlína ještě letos

Americká automobilka Tesla by mohla spustit výrobu elektrovozů v braniborské továrně nedaleko Berlína ještě do konce letošního roku. V pondělí to prohlásil braniborský ministr hospodářství Jörg Steinbach, který nepředpokládá, že z opakované veřejné on-line konzultace vzejdou závažnější problémy. Konzultace, která je nezbytná pro vydání konečného souhlasu k provozu, v pondělí po dvaceti dnech skončila.