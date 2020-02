Tajný patent od Fordu. Nové Bronco má mít odnímatelné dveře

Patent má být v principu stejný u předních i zadních dveří auta, které by se podle něj měly dát rychle sundat a stejně rychle nasadit. Jak? Podle nákresů by měla po dveřích vždy zůstat jakási konstrukce, která by obsahovala kliku a ovládání oken či zpětných zrcátek. Odnímatelný by byl pouze zbytek dveří, tedy plech, výplň a okno. Má být uchycen pomocí různých rychloupínacích spojů.