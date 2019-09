Světové auto roku 2020 startuje. Škoda má dva uchazeče

Jak už to bývá, světové auto roku (World Car of the Year) má v sobě zakomponováno mnoho aut, které nám nic neříkají. I letos je v jednatřicítce nominovaných vozů několik, které nikdy na evropských silnicích neuvidíme. Ale tentokrát je jich docela málo a paradoxně většina nepochází od amerických automobilek, ale od korejských. Vlajku tu drží jen Cadillac CT4.