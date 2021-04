SUV si Britové kupují do města, říká studie. Navrhuje zákaz reklamy

Oblíbenost crossoverů a SUV v posledních letech je nepopiratelná, tahle auta drží čím dál větší podíl na trhu a na silnicích to je vidět. Jejich lákadel je řada; k těm největším patří vyšší posez, snazší nastupování a vystupování a také větší světlá výška, která znamená lepší odolnost nástrahám na silnici v podobě výmolů či zpomalovacích prahů, anebo taky lepší průchodnost lehkým terénem.

Britský New Weather Institute, který dle vlastního sloganu „hledá cesty k rychlému přechodu k férové ekonomice, která vzkvétá v rámci ekologických hranic”, publikoval spolu s ekologickými organizacemi Possible a KR Foundation studii na téma těchto tříd aut.

Uvádí v ní, že tři čtvrtiny SUV prodaných v letech 2019 a 2020 ve Velké Británii byly registrovány v městských oblastech. V případě těch největších modelů to byly dvě třetiny.

Auta označovaná jako „velká SUV” jsou podle průzkumu nejoblíbenější ve třech hustě osídlených oblastech Londýna: Kensington a Chelsea, Hammersmith a Fulham a Westminster. Je to nicméně trochu zavádějící, neboť do této kategorie studie počítá například Lexus NX, který ve skutečnosti patří do kategorie kompaktních SUV – s délkou 4630 mm je o nějakých 7 cm kratší než současná Škoda Octavia.