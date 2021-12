Subaru poodhaluje ostrý elektromobil, přiveze ho do Tokia

Informací není zatím mnoho, Subaru upoutávku komentuje jednou větou: „STI představí koncept STI E-RA, vyvinutý v novém projektu zaměřeném na získávání zkušeností v nových technologiích v motorsportu, který se posouvá do uhlíkově neutrální doby.“

To vpravdě neříká mnoho, ale z označení E-RA můžeme leccos odtušit. Písmeno E je jasné, jde o elektrický vůz. Na tom, co přesně znamenají písmena RA, nepanuje shoda, ale vždy jde o nějaké závodění - objevují se vysvětlení „Race Altered“ („upraveno pro závodění“), „Rally Applicant“ („uchazeč o účast v rallye“), „Racing in group A“ („závodění ve skupině A“) nebo „Record Attempt“ („pokus o rekord“).