Studie zkoumá použití starých baterií na přestavby historických aut

Otázka, co udělat s bateriemi elektromobilů poté, co kvůli poklesu kapacity musí být vyměněny za nové, je tu s námi už dlouho, ovšem stále bez dostatečně dobré odpovědi.

Ve Velké Británii ovšem startuje studie, která bude zkoumat, jestli by tyto baterie mohlo jít použít pro přestavbu historických aut na elektrický pohon. Pro někoho je takový proces svatokrádeží, ale pokud nějaké město zcela zakáže vjezd spalovacím autům, bude pro fanoušky veteránů přestavba jedinou cestou, nebudou-li chtít jezdit jen na venkově.

Studie se zaměří na možnosti rozebrání starých baterií až na „modulární úroveň” – co konkrétně tím je myšleno, není jasné, ale odhadujeme, že princip je ten, aby jednotlivé články nebo sady článků mohly být přeskládány do tvaru, který je potřeba pro zástavbu do starého, na velikou baterii nepřipraveného auta.