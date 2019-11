Strašák podzemních garáží vyřešen? Auta by mohla sledovat stíny

Člověk dokáže podvědomě analyzovat nebezpečí za rohem, když spatří na zemi stín. Uvědomí si, že v oblasti, kterou nevidí, se pravděpodobně někdo pohybuje a mohlo by dojít ke srážce. Stejně tak už to dokážou vědci z Massachusetts Institute of Technology (MIT) naučit i umělou inteligenci.

To samé už vědci dokázali implementovat do automobilů. Samozřejmě že venku by taková technika nefungovala, ale v garážích s umělým osvětlením je tohle super pomocník. Spousta nehod se v nich stane proto, že není vidět za roh. Taková bezpečnostní technologie by zde mohla výrazně snížit počet drobných nehod a v budoucnu by se mohla stát velmi důležitou součástí autonomních vozů.