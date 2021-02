Stellantis mění plány: Peugeot se do USA nevrátí, samostatné SRT končí

Carlos Tavares, šéf koncernu Stellantis, se nechal slyšet, že Peugeot zůstane Evropě. Podle webu Car and Driver to uvedl při konferenčním telefonním hovoru s médii před několika dny. Zároveň potěšil fanoušky značky Chrysler – místo návratu Peugeotu čeká právě tuto značku, dnes poněkud živořící, injekce vitality.

To ovšem neznamená, že by špičková auta těchto značek končila nadobro. Podle mluvčí koncernu byly klíčové prvky inženýrského týmu SRT začleněny do globálního organizačního plánu, což firmě umožní aplikovat „technologie pro vysoký výkon napříč širším spektrem produktových řad naší společnosti”, pokračovala mluvčí.