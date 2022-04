Srbská továrna Stellantisu bude vyrábět elektromobily

Šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares a srbský prezident Aleksandar Vučić podepsali dohodu o investici 190 milionů eur (4,66 miliardy korun) do kragujevacké továrny. Elektromobily by odtud měly začít vyjíždět v roce 2024.

Později by mohl přibýt ještě jeden elektrický model. Spekuluje se, že by to mohla být nová generace Fiatu Panda. Automobilka Fiat už dříve uvedla, že mezi roky 2025 a 2030 se její portfolio postupně stane plně elektrické.