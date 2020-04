Sportovní oddělení Toyoty má upravit Corollu i pick-up Hilux

Měl by nabídnout vyšší výkon než dosavadní vznětová V8 v Land Cruiseru. To znamená, že lze čekat více než 272 koní a 650 N.m, u obou hodnot podstatně více než 213 koní a 500 N.m, které nabízí zmíněný Ford Ranger Raptor.

Zvěsti napovídají, že případná ostrá Corolla by mohla mít stejný 1,6l přeplňovaný tříválec, který se chystá do již potvrzeného Yarisu GR. Má 261 koní a 360 N.m a chvilku, do představení Koenigseggu Gemera, to byl nejsilnější tříválec v silničním autě.