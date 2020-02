Toyota Corolla GR má mít 250 koní a motor z Yarisu

Zcela nová Corolla GR má podle britského webu Auto Express dorazit na evropský trh až v roce 2023, ale už teď se objevují různé spekulace o tom, jak má automobil vypadat a co bude mít pod kapotou.

Není zatím jasné, zda by Corolla mohla dostat stejný motor, ale podle Britů to je možné, byť z nějakého důvodu hovoří o podladění na zhruba 250 koní. Šestistupňová manuální převodovka by ale mohla zůstat. Základ Corolly, tedy platforma TNGA s víceprvkovým zavěšením zadních kol, je navíc pro hot hatch dobrý start.