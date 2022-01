Speciální edice Morganu slaví 60 let od vítězství v Le Mans

Morgan Plus Four LM62 Foto: Morgan

Morgan Plus Four LM62 Foto: Morgan

Morgan Plus Four LM62 Foto: Morgan

V roce 1962 vyhrál Morgan Plus 4 SuperSports třídu 2,0 litru v závodě 24 hodin Le Mans. Nyní, o šedesát let později, britská malosériová automobilka oslavuje úspěch limitovanou edicí novodobého modelu Plus Four.