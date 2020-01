Slavný frankfurtský autosalon končí, v roce 2021 může být autoshow blíž Česku

Podle VDA se pro rok 2021 rozhoduje mezi Berlínem, Hamburkem a Mnichovem. A to poté, co již loni organizátorům vypršel kontrakt s frankfurtským výstavištěm. Nástupnické město by mělo VDA oznámit „v následujících týdnech”. Letos bude podzimní autosalon v Paříži, kde se zatím nic nemění.