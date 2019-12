Škoda chystá nové, čistě elektrické SUV

Škoda Auto oslaví v příštím roce 125 let od svého založení Václavem Laurinem a Václavem Klementem. Továrna, která se v průběhu historie změnila z malé ruční dílny na podnik se 40 tisíci pracovníků, se soustředí na vývoj nových modelů. Do roku 2025 by se jich na trhu mělo objevit více než dvacet a z toho desítka na elektrický nebo hybridní pohon.