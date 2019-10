Škoda Superb a Volkswagen Passat údajně mají být vyráběny v Turecku

Začneme návratem do minulosti, konkrétně do listopadu loňského roku, kdy koncern Volkswagen oznámil, že hledá destinaci pro novou multibrandovou továrnu někde ve východní Evropě. Hovořilo se o Turecku a Bulharsku. Koncern také oznámil, že po postavení této továrny se tam z Kvasin přesune výroba Seatu Ateca a Škody Karoq a uvolněná výrobní kapacita v Kvasinách poslouží pro produkci Škody Superb a Volkswagenu Passat. Zbylou kapacitu vyplní nový Kodiaq.

Teď zpátky do současnosti. Automotive News získal dokument (a agentura Bloomberg následně tuto informaci potvrdila), kde se již mluví o výsledku výběru. Jde o továrnu v Turecku, která se bude stavět ve městě Manisa asi 40 km od města Izmir. Po investicích 1,09 miliardy dolarů (25 mld. Kč) by se měla výroba rozeběhnout v roce 2022 a postupně by měla dojít až k číslu 300 000 vozů ročně. Zaměstnat by měla až 4000 pracovníků.