Škoda Auto hledá nového šéfa, ve hře je devět uchazečů

Ve hře o post předsedy představenstva automobilky Škoda Auto je devět uchazečů. Uvedl to ve čtvrtek týdeník Škodovácký odborář. V sídle koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu by se mělo konat jednání právě o novém šéfovi Škody. Předseda představenstva automobilky Škoda Auto Thomas Schäfer odejde k 1. červenci do vedení značky Volkswagen.