Šílené MPV s motorem z formule 1 se dočkalo virtuálního znovuzrození

Poskočme o 27 let do budoucnosti, do roku 2021, k práci grafiků Alexandra Gourauda a Laurenta Schmidta. Ti se nechali zlatou čtyřkolovou bláznivinou inspirovat a navrhli její znovuzrození na základech současného espacu.

Pokud by se tak skutečně stalo, reinkarnace kousku s motorem z formule 1 by byla úchvatným rozloučením. Už by to sice nebyl desetiválec, nýbrž 1,6l přeplňovaný šestiválec, a také by vůz musel mít loga Alpine, protože tak se nově přejmenovala stáj Renault F1. Šílené otáčky a ještě šílenější výkon by nicméně zůstaly.