Šéf Lamborghini poodhalil budoucnost. Je v ní i dvanáctiválec

Nedávno představený Aventador LP780-4 Ultimae je posledním ryze spalovacím modelem italské značky Lamborghini. To ovšem neznamená, že by měl dvanáctiválec skončit – automobilka s ním počítá i do budoucna. Britskému magazínu Autocar to řekl její šéf Stephan Winkelmann.