Samořízená Toyota Supra umí driftovat, má pomoci vývoji bezpečnostních technologií

Třebaže se občas najde někdo, kdo se bude ohánět nebezpečností jízdy řízeným smykem či automobilových závodů, jsou to právě závodníci, kteří umí auto řídit nejlépe, a tedy i nejbezpečněji. Toyota se rozhodla toho využít - zkušenosti profesionálních drifterů chce zužitkovat při vývoji elektroniky.

Znamená to tedy, že asistenční systémy toyot budoucnosti a snad i autonomní vozy této značky budou v zájmu bezpečnosti samy driftovat? To si netroufneme odhadnout, ale vyloučeno to není.