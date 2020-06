Samořídící auta vyřeší jen třetinu nehod, míní nová studie

Fanoušci vize autonomní mobility mají často za to, že auta v budoucnosti na silnicích nebudou bourat a nikdo v nich nezemře. Podle amerického IIHS (Insurance Institute for Highway Safety, Pojišťovací institut pro silniční bezpečnost) jsou to ovšem růžové brýle.

Studie zkoumala pět tisíc nehod na amerických silnicích, při nichž byl nutný zásah zdravotníků a zároveň alespoň jedno auto potřebovalo odtah; jinými slovy, byly to vážnější nehody. Rozdělila je podle příčiny do pěti kategorií:

Chyby předvídání , tedy nehody způsobené tím, že řidič špatně odhadl rychlost jiného vozidla či to, co bude jiné vozidlo dělat

Právě z tohoto kusu koláče by mělo být snadné ukousnout - pro samořídící auto by mělo být snadné dodržovat bezpečnou vzdálenost nebo nepředjíždět, je-li to zakázáno. U volby přiměřené rychlosti to může být náročnější, ovšem nikoliv nemožné.