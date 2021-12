Rusové vyrobili tříkolku ze staré lady. Funguje překvapivě dobře

Nápad byl prostý - nahradit dvě zadní kola jedním, a aby to bylo impozantní i vizuálně, pořádně velkým. „Garážníci“ tedy zvolili kolo z GAZu-66, malého terénního náklaďáku. Ale protože pneumatika byla značně opotřebovaná a venku byl sníh, do běhounu vetkli desítky vrutů, aby fungovaly jako hroty. Vzduch z pneumatiky neunikal, žádný tam nebyl - kolo nemělo ani ventilek.

Skrz tři diferenciály místo jednoho - to aby malý a slabý motor dokázal tak velkým a těžkým kolem rozumně otáčet - ho namontovali na záď auta, do níž samozřejmě museli vyříznout velikou díru. A pak se jeli projet.

Když se moderátor vyrovnal s enormním nakláněním karoserie na hrbolech a při zatáčení, jelo se dobře a očividně ho to velmi bavilo. Problémem nebyla ani absence jakéhokoliv odpružení na zádi, pneumatika ho zastala dostatečně. A dokud nevjel do hlubokého sněhu, měl i dostatek trakce.

Ač na konci jízdy říká, že by to měli zkusit se svou starou ladou všichni, a ač vyjel i na silnici, zejména to druhé nedoporučujeme zkoušet. To první - řekněme, máte-li starou ladu na hraní a jste-li ochotni ji nenapravitelně zmasakrovat, proč ne. V terénu to může vážně být docela legrace.