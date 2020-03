Rus jel 140 km/h přilepený na autě. Doslova

Všimnete si v něm, že Čebotarjev nepodnikl vůbec žádnou přípravu pro případ, že by pásky nevydržely. Je jen v teplákách a tričku a nemá ani helmu. Člověk by čekal, že se třeba obleče do motorkářské bundy a kalhot, které by mu zachránily kůži, kdyby pásky povolily.