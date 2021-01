Rus duchapřítomně unikl nehodě. Včas začal couvat

Vjet v zimě na silnici zledovatělou do té míry, že se z auta stanou neovladatelné saně, se může stát komukoliv. V tomto případě se do problémů dostal řidič černého BMW X6 na blíže neupřesněném místě v Rusku. Nebýt duchapřítomnosti řidiče auta s kamerou, došlo by k nehodě.