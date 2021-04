Řidiči po uvolnění opatření začali s přezouváním, pneuservisy hlásí zvýšený zájem

„Staráme se o to, aby naši klienti měli přezuto co nejdříve a jezdili co nejbezpečněji. Letošní situace je ovšem jiná. Zkomplikovalo jí vládní opatření, které zakazovalo vyjet do jiného okresu, ale také počasí. Komu ze zákazníků to ale podmínky umožnily, má již přezuto. Ostatní dostávají nabídku několika termínů a mají to tak bez starostí,” dodal ředitel společnosti Driveto Adam Szabó.