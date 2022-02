Řidiči ojetin méně používají asistenční systémy, které v autě mají

Na první pohled se to zdá samozřejmé, že zákazníci ojetých aut méně používají asistenční systémy než zákazníci nových aut, protože zejména ty nejpokročilejší hlídače jsou k mání až v posledních letech a stará auta je prostě nemají. Zjištění studie amerického IIHS (Insurance Institute for Highway Safety, Pojišťovací institut silniční bezpečnosti) však nejsou tak přímočará.

Detailnější výsledky ovšem ukazují, že ten rozdíl není zas tak velký a že ani řada zákazníků nových aut neví, co v autě má. Např. u hlídače jízdních pruhů jen 84 procent zákazníků nových aut vědělo, že je na palubě; u zákazníků ojetých aut to bylo 72 procent. Co do vysvětlení použití jsou čísla 77, resp. 66 procent.