Renault má se značkou Alpine velké plány, může být i malým Ferrari

Luca de Meo k Renaultu přestoupil ze značky Seat zkraje letošního roku a nyní odhalil své plány, které se týkají především značky Alpine. Té Alpine, která se před pár měsíci dostala do spekulací kvůli možnému zániku. Velké plány dokazují, že se Renault rozhodl opačně.

Na co se tedy mohou fanoušci těšit? Předně je to tým formule 1 - nikoliv však nový. Renault F1 se od příští sezony bude jmenovat prostě Alpine F1; je to tedy spíš marketingová změna, ovšem důležitá.

Alpine A110 Foto: Milan Malíček, Právo

Zajímavější zprávou je možnost, že by ostré renaulty dostaly označení Alpine, jak de Meo řekl britskému magazínu AutoExpress. „Jako s Cuprou, najdu kontaktní bod mezi značkou Alpine a některými modely Renaultu,” uvedl. „Musíme být uvěřitelní, takže se to nestane u Kangoo nebo Espace - udělám to u aut, která odpovídají pozici značky,” dodal.

De Meo staví Alpine jako novou jednotku, kterou má dle Britů vést současný šéf týmu Renault F1 Cyril Abiteboul. V této jednotce bude soustředěn jak tým formule 1, tak i dosavadní divize Renaultsport - proto slova o značce Alpine pro renaulty R.S. - a historické elementy Alpine.

„Co jsem viděl, je možnost zkombinovat tyto věci a vytvořit něco, čemu říkám 'malé Ferrari' - tým F1 ve středu značky, která bude přítomna jak v motorsportu, tak i ve vývoji, výrobě a distribuci,” vysvětluje. To by mohlo znamenat, že kromě ostrých renaultů ponese jméno Alpine i nějaký další sporťák, možný nástupce současného A110, ale to už spekulujeme.

Jedna z misí, které by mohla značka Alpine dostat, je podle dalších de Meových slov „učinit zážitky z jízdy elektrickým autem emotivní a vzrušující”. Dost pravděpodobně se tedy dočkáme i elektromobilu.

