První plody spolupráce Kena Blocka s Audi. Dostal závodní auto na míru

Elektromobil je už od prvního pohledu inspirovaný slavným závodním speciálem Audi Sport Quattro S1, který závodil v Pikes Peak. Ostatně, Ken Block je také specialistou na jízdu do vrchu, takže se tato inspirace nabízela. Vůz má výrazně rozšířené blatníky, velké zadní křídlo a výrazný přední spoiler. Vše uzpůsobeno co největšímu přítlaku.

Ken Block se zapojí do vývoje Audi. V nečekané oblasti

Audi zatím o novince nezveřejnilo žádné bližší informace, ale pozoruhodné je třeba to, jak rychle celý projekt vznikl. Podle informací z automobilky se Auto z papíru do stavu prototypu dostalo za neuvěřitelné čtyři týdny. Block už mimo jiné vůz testuje a fanoušci se na tak něj brzy mohou těšit v novém dílu Gymkhana.

„Znám spoustu různých aut se spalovacími motory, ale tady pro mě bylo spoustu nového, co jsem se musel naučit. Začít gumovat rychlostí 150 km/h rovnou z nuly, jen pohybem pravé nohy, to je nová věc. Práce se soustředila na to, abych se s autem sžil,“ nechal se Block slyšet.