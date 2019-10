Bude první levný elektromobil z Číny v Evropě prodávat Dacia? Indicie tomu nasvědčují

Jen 3,7 m dlouhý městský crossover by totiž měl podle zatím neověřených zpráv stát v přepočtu kolem 300 000 Kč. To je oproti konkurenci opravdu málo. Zvlášť, když auto díky malé hmotnosti a kapacitě akumulátorů 26,8 kWh zvládne dojezd 271 km. To do města bohatě stačí. Vždyť podobný dojezd má i Škoda Citigo iV s cenou o víc než třetinu vyšší.