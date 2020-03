Prototyp nového Maserati pózuje u zdviženého prostředníčku

Že to nebude náhoda, nechme stranou, a podívejme se na auto. Je to sporťák s motorem uprostřed, který podle některých zvěstí měl být původně Alfou Romeo, a to rovnou nástupcem modelu 8C. Chvilku jezdila jeho technika v upravené karoserii Alfy 4C, ale teď to už je jinak - tohle je novinka ve své vlastní kůži.