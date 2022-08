Příští Land Rover Discovery se zaměří na rodinu, menší model Sport je v ohrožení

Poté, co Land Rover odhalil sedmimístný off-road Defender a přišel i s luxusním SUV Range Rover se třemi řadami sedadel, část veřejnosti si myslela, že si tím Britové zavřeli dveře k další generaci Land Roveru Discovery. To ale není tak úplně pravda.

Generální ředitel Land Roveru Thierry Bolloré v rozhovoru pro web Autocar přiznal, že značka pracuje na nové verzi modelu Discovery, která se ale výrazně změní a nově to bude skutečně rodinný vůz.

„Vše objevujeme úplně od začátku, věříme, že je pro to prostor. Musíme ale být kreativní,“ uvedl Bolloré.

Podobný optimismus ale nečekejme v případě menšího modelu Discovery Sport. Vedení značky totiž zatím netuší, zda jej obnoví, či nikoli. Jedno ale jasné je. Nové discovery by mělo na trh dorazit v roce 2025 a do prodejů by mělo jít o rok později.