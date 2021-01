Příští Civic Type-R má být poslední Hondou bez elektromotoru

Že automobilka Honda do budoucna nepočítá s prodejem čistě spalovacích aut v Evropě, je známo už pár týdnů. Příští generace Civicu Type-R se však bude vymykat - má být poháněna pouze spalovacím motorem, a to jako poslední v Evropě.

Alespoň podle britského magazínu Autocar, který to uvádí s odkazem na nejmenované zdroje z automobilky Honda. Píše také, že produkční Civic 11. generace se v sériové verzi odhalí někdy zjara letošního roku a záhy na to vstoupí do prodeje po celém světě. O několik měsíců později má přijít Type-R. To je v souladu s informacemi, které Honda uveřejnila při americké premiéře prototypu 11. generace loni na podzim.