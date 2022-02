Kterou rukou otvíráte dveře auta? Za použití té špatné hrozí Britům při nehodě pokuta

Pokutu ve výši až 1000 liber (29 tisíc korun) může dostat v Británii řidič i pasažér auta, pokud otevře dveře auta špatnou rukou do cesty cyklistovi a způsobí tak nehodu se zraněním. Říká to nová sada tamních pravidel silničního provozu.

Která ruka je ta špatná? Řeč je o tzv. nizozemském manévru či chvatu, který spočívá v tom, že člověk zevnitř auta otevře dveře vzdálenější rukou. V Česku s pravostranným provozem to znamená, že by řidič měl otvírat své dveře pravou rukou.

Tento chvat sám pootočí trupem řidiče doleva a připomene mu, že se má podívat, zdali neotvírá dveře do cesty cyklistovi, který by na nenadálou překážku nemusel stihnout reagovat a mohl by do ní narazit.