Přezout auto neznamená jen přehodit kola

Pneuservisům se již plní kalendáře. Narváno bývá od začátku října zhruba do Mikuláše. Na přelomu října a listopadu bývá čekací doba až dva týdny. Nejde jen o to mít dostatečně vysoký vzorek. Zákon vyžaduje minimálně 1,6 mm, ale to je v praxi na zimních cestách už stejně dost neúnosné. Rozhodují i další parametry.