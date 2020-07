Před 85 lety se Karel Čapek vydal do Alp. Škoda Popular poté novomanžele dovezla i na svatbu

V pátek 5. července 1935 se Karel Čapek s Olgou Scheinpflugovou vydali tímto vozem na dovolenou do Alp a na Slovensko, během níž spisovatel požádal herečku po patnáctileté známosti o ruku.

Po návratu do Prahy je 26. srpna 1935 Popular dovezl na svatbu. V reklamní kampani značky se v roce 1935 uplatnil dopis populární umělkyně, pózující s vozem Popular na vysokohorské silnici:

Dopis Škodovce. Ráda podepisuji, že zasněžené hory v pozadí jsou nekašírovaná skutečnost a naprosto žádné divadelní dekorace. Jsou to pasy Švýcar a Dolomit, jichž výšku 2200 m Popular vyjel bez práskání bičem. Mám na svůj malý vůz hezké vzpomínky jako žena i jako šofér, tak až ho roztrhám, koupím si asi zase něco z Vašich stájí. Srdečně Olga Scheinpflugová.

Tímto čtyřmetrovým vozem, dosahujícím díky čtyřválci 1386 cm3 o výkonu 31 k (23 kW) rychlosti až 100 km/h při 9,5litrové spotřebě lihobenzinového paliva, se manželé v létě 1937 znovu vydali do Alp. Tentokrát je asi 3500 dlouhá trasa dovedla až do Chamonix, na úpatí Mont Blanku. Tyto Čapkovy vozy se do současnosti zřejmě nedochovaly.