Před 45 lety byl odvysílán první díl pořadu Top Gear

Konzervativní pojetí totiž na přelomu století pomalu ztrácelo diváky a když většina původních tvůrců odešla vyrábět Fifth Gear pro stanici Channel 5, chopil se příležitosti charismatický Jeremy Clarkson, který se na pořadu podílel už od roku 1988.

Clarkson prodloužil Top Gear na hodinu, ubral - tedy vlastně prakticky vypustil - recenze obyčejných aut a posílil zábavné prvky. Vedle něj a Richarda Hammonda s Jamesem Mayem (nahradil původně angažovaného Jasona Daweho) se do týmu zařadil i maskovaný „ochočený závodní jezdec” Stig.

Ten proháněl supersporty po okruhu na bývalém letišti, kde se zároveň nejrůznější celebrity snažily dosáhnout co nejlepšího času v „autě za rozumnou cenu”.

Clarkson, Hammond a May se pak třeba zabývali tím, jestli se z Londýna do jižní Francie dostane člověk rychleji vlakem nebo autem, zda je rychlejší se po Londýně dopravovat autem, na kole nebo motorovým člunem po Temži, zkoumali také výdrž pickupu Toyota Hilux. Popularitu si získaly i vánoční speciály, ve kterých trojice vyrážela nejrůznějšími auty do exotických koutů světa.