Praha zvažuje zvýšení cen v některých zónách placeného stání

Naznačený směr, kterým by se změny měly ubírat, vyplývá ze strategie rozvoje parkování do roku 2025, kterou ve středu 17. června projednal magistrátní výbor pro dopravu a který budou schvalovat radní. Jeho součástí je také, že parkovné by mělo reflektovat vytíženost lokality či emise a velikost parkujícího vozidla.

Radní nedávno odsouhlasili rozšíření systému v Praze 10 a v dalších oblastech již zapojených městských částí. Do systému jsou zapojeny Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16 a 22; poslední rozšíření přišlo v lednu 2020.

Ceny za parkování v ulicích pro návštěvníky centra by měly být podle dokumentu nastavené tak, aby byly vyšší než v garážích, které nyní řidiči příliš nevyužívají. Více by měli za parkování zaplatit i majitelé velkých a emisně škodlivějších vozidel; jak se to bude sledovat, ale zatím není jasné.

Zdražování má čekat nejen návštěvníky, ale i držitele parkovacích karet. Studie navrhuje automatické zvyšování jejich cen o inflaci. V současnosti platí standardní rezident 1200 korun ročně na jednu registrační značku; druhá značka na stejné jméno je výrazně dražší. Rezident značku nesmí libovolně měnit, a i přes označení „poplatek” neexistuje jistota, že rezident zaparkuje ve své ulici.

Oprávnění pro lidi, kteří mají v místě sídlo podnikání, je násobně dražší; v jednotlivých městských částech se liší. Tím spíš, potřebuje-li živnostník měnit registrační značku, na kterou je poplatek zaplacen.

Zónám placeného stání (ZPS) se v Praze říká „modré”, protože jsou na vozovce vyznačeny modrými čarami. Foto: Petr Horník, Právo

Do systému by měla být v budoucnu zapojena i místa pro zásobování, zdravotně postižené, motocykly a také kola, koloběžky a podobně. Např. motocyklů se nyní tzv. modré zóny netýkají vůbec, stejně jako kol a koloběžek. Má se také vyřešit místo pro odkládání sdílených dopravních prostředků, a to včetně parkování sdílených aut.

Zóny by se měly podle dokumentu postupně rozšiřovat do okolí dopravních uzlů a lokálních center. To se však již do jisté míry děje z popudu městských částí. Radní nedávno schválili požadavek na zavedení zón v Letňanech, kde často parkují řidiči, kteří přestupují na metro.

Souhlasili také se stejným krokem u železniční zastávky v Klánovicích. Velké rozšíření je v plánu v Praze 10, kde by zóny měly začít fungovat 24. srpna ve Vršovicích a části Vinohrad, 5. října ve Strašnicích a 2. listopadu v Malešicích.

Zintenzivnit by se podle studie mělo vymáhání pravidel parkování, a to prostřednictvím posílení kontrol, zvýšení četnosti odtahů apod.

Dokument rovněž navrhuje připravit legislativní změny, které by například v případě opakovaných přestupků umožnily dávat vyšší pokuty či naopak nižší v případě rychlého zaplacení.

Podle studie by se měly také změnit Pražské stavební předpisy tak, aby stavebníci nemuseli v centru budovat tolik parkovacích stání, což má podle dokumentu podpořit rozvoj jiných typů dopravy. Výbor ve středu doporučil, aby se tento bod přeformuloval.

Studie dále uvádí, že situace s parkováním se v Praze s ohledem na rostoucí počet obyvatel a růst příjmů bude zhoršovat a je nutné ji řešit. Cílem všech opatření je, aby byl ve městě stabilní počet volných parkovacích míst na úrovni 15 procent celkového počtu, což doporučují odborníci.

Město by proto mělo podle dokumentu snížit počet parkujících vozidel v cenných uličních prostranstvích - jako například v Pražské památkové rezervaci - proti roku 2015 o deset procent. Fungování systému chce magistrát co nejvíce zautomatizovat a propojit s registrem vozidel.

Menšímu množství aut v centru má napomoci síť záchytných parkovišť na okrajích města a ve Středočeském kraji. Jejich budování je zatím však ve srovnání s penězi vybíranými na parkovacích povolenkách a pokutách zoufale nedostatečné.

Podle posledních čísel z roku 2018 radnice Prahy 1 až 8 vybraly na parkovném přes 650,5 milionu korun. Podle staršího článku deníku E15 byl čistý zisk na řádných poplatcích za rok 2018 téměř půl miliardy korun. K tomu je nutno připočíst pokuty; ty uhrazené byly dle deníku za rok 2018 ve výši 66 milionů korun, za rok 2019 ve výši 157 milionů korun. Městské části z příjmů dostávají polovinu, druhá jde do rozpočtu magistrátu.

Pro srovnání: nově budovaný parkovací dům na Černém mostě, který má pojmout 880 aut, tedy o zhruba 600 více, než se na konečnou linky metra B vejde aut nyní, má vyjít na 498,8 milionu korun bez DPH. Za posledních několik let je největším rozšířením kapacit záchytných parkovišť P+R na jednom místě.