Pozastavte zóny placeného parkování, navrhuje Petříček

Místopředseda sociální demokracie Petříček uvedl, že lidé v době nouzového stavu nejezdí auty zbytečně. „Většinou opravdu potřebují zásobovat své blízké nebo vyřídit něco důležitého. Je zbytečné jim to ztěžovat. Navrhuji Praze i ministru Havlíčkovi dočasně zastavit vybírání poplatků za parkování v zónách,” uvedl.

Krok se podle něj na jaře osvědčil a nezpůsobil ve městech problémy. „Významně klesá počet aut i počet cestujících v MHD, považuji to za dobrý symbolický krok a za podporu rozumného chování v době pandemie, bude to mít jen pozitivní dopady, výběr parkovného by stejně poklesl,” řekl Petříček.