Porsche testovalo trojici prototypů nového 911 Turbo

Sice neznáme přesné specifikace této generace 992, ale to, co prosakuje do médií, vypadá neuvěřitelně. Porsche se samozřejmě snaží být silnější a rychlejší než kdykoli předtím. Standardní vůz by to tak s přeplňováním svého plochého šestiválce 3,8 l mohl podle časopisu Autocar vytáhnout na 447 kW (600 koní). Zrychlení z 0 na 100 km/h je odhadováno někde na hranici 2,5 sekundy a maximální rychlost se má dotknout 330 km/h.