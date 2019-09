Porsche potvrdilo elektrický Cayman

Je to pár dní, co Porsche představilo model Taycan – elektrické superauto, které dobře vypadá, má parametry, jaké od Porsche zákazníci očekávají, a stojí ohromné peníze. Prostě úspěch zaručen. Také na něj značka registruje už přes 30 000 předobjednávek (mimochodem, i Volkswagen ID.3, který stojí zlomek, jich má méně).

Ovšem Porsche se do elektrifikace pustilo s vervou a připravuje další modely. Zatímco nad elektrifikací ikony svého výrobního programu, tedy Porsche 911, ještě rozpačitě vrtí hlavou, tak u modelu 718 Cayman už to potvrdili. Kdo konkrétně? Nikdo jiný než místopředseda značky Lutz Meschke. Ten pro AutoExpress dokonce řekl, že auto bude potřebovat novou elektrickou platformu, kterou by sdílelo s dalšími značkami. To znamená, že firmy Porsche a třeba Audi by mohly společně sdílet EV platformu.