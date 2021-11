Porsche má chystat ještě větší SUV

K úniku informací se už vyjádřil i mluvčí Porsche, který ve svém oficiálním prohlášení uvedl, že vůz byl dealerům prezentován v rámci programu Porsche Unseen. Jedná se přitom o prezentaci vozidel, která by se mohla potencionálně v budoucnu dostat do portfolia německé společnosti. „Většina z projektů ovšem nepřekročí fázi nápadů,“ uvedl mluvčí.

Pokud by ovšem nějaké SUV větší než Cayenne přišlo, mohlo by využít inovací vzniklých z projektu Artemis, na němž aktuálně pracuje Audi. Jeho vlajková loď je elektrická a zatím se jmenuje Landjet, což se dá přeložit jako „pozemní letadlo“. Toto označení pramení z toho, že by vůz měl mít jízdní asistenty tak pokročilé, aby řidič nemusel dlouhou dobu sáhnout na řízení. Podle posledních informací by takový vůz měl dorazit na trh v roce 2024.